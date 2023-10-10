Из чего сделать ловушку для слизней и улиток: ловкие трюки против вредителей

Слизням и улиткам не место на дачном участке

В любое время года садоводы сталкиваются с вредителями – слизнями и улитками. Эти нежелательные на участке гости могут навредить растением, но есть эффективные способы борьбы с ними.

Дачники смогут ловко избавиться от слизней и улиток, сделав ловушки. Об этом говорится в материале Express.

Так, на рынке представлено множество ядовитых приманок, которые обещают контролировать численность слизней и улиток на участке. Однако опытные садоводы уверяют, что естественные методы окажутся не менее эффективными в борьбе с вредителями.

К примеру, удачной приманкой для слизней и улиток служат половинки грейпфрута. Вам нужно создать место, где могли бы спрятаться слизни, чтобы потом избавиться от вредителя удобным способом. Трюк сработает как с кожурой грейпфрута, так и с очищенными половинками цитруса, которые нужно положить в саду вверх дном для привлечения брюхоногих. Цитрусовые привлекут вредителей, те заползут внутрь плода, и на следующий день садовники без труда ликвидируют непрошеных гостей.

Листья капусты и нарезанный картофель также могут стать ловушками для слизней. Альтернативные продукты – пиво и молоко, не менее эффективны в борьбе с улитками, однако их понадобится много (одна на каждый "квадрат" сада).

Лучший способ прогнать с участка улиток — это совместить ловушку с долгосрочным средством отпугивания, например, растением, которое ненавидят эти вредители. Аромат астранции, в частности, отвадит брюхоногих, так как действует в качестве природного пестицида.

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