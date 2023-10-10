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Главные цветы осени: когда сажать хризантемы и как правильно за ними ухаживать

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Эти цветы будут радовать глаз аж до поздней осени
Эти цветы будут радовать глаз аж до поздней осени. Фото Freepik

Советы дачникам и садоводам, как сажать и ухаживать за хризантемами осенью

Хризантемы — поистине главные цветы осени. Они украшают клумбы пышным цветением аж до самых морозов. При этом хризантемы не очень прихотливы в уходе, а сажать их можно, как весной, так и осенью.

Каждый дачник и садовод сам выбирает время посадки, пишет vikna.tv. Если все же остановились на осенней высадке, то лучше это сделать как раз в октябре, когда до стабильных заморозков остается 2-3 недели.

Когда и как высаживать хризантемы

Среди хризантем есть морозостойкие сорта, и именно их лучше всего выбирать для осенней посадки. Участок, где будут расти хризантемы должен быть на солнечной стороне, куда попадает много дневного света.

Почва под хризантемы должна быть в меру влажной и не болотистого состава. Если на территории двора есть возвышения — однозначно высаживать именно там, это будет наилучшее место для этих цветов.

Опытные садоводы советуют высаживать кусты хризантем в пасмурный и даже дождливый день — утром или вечером. Тщательно подбирайте сорта и оттенки, чтобы создавать красивые композиции на своем участке.

Тщательный подбор саженцев

Покупая саженцы хризантем всегда обращайте внимание на их состояние и внешний вид. Кусты цветов для посадки должны быть здоровыми и зелеными, цветки без повреждений, а корни свежие, не засохшие. Спросите у продавца, откуда его саженцы. Если местность примерно такая же, как на вашем участке, смело берите, они хорошо прирастут.

Инструкция по высадке хризантем:

  • Яма под куст хризантем должна быть примерно 40х40 см, и такая же глубина.
  • Если вас несколько кустов-саженцев, отступите полметра одна от другой.
  • Дно ям под хризантемы нужно застелить слоем песка.
  • Чтобы подживить хризантемы при посадке добавьте смесь земли из сада, компоста, торфа и чуточку калийной соли.
  • Теперь выставите кусты в ямки, хорошенько расправьте все корни, а затем присыпьте грунтом.
  • Утрамбуйте землю вокруг куста руками и полейте слегка теплой водой.
  • После высадки саженцы хризантем советуют прищепить на треть, оставив всего несколько цветоносов.
  • Поливать только что высаженные хризантемы нужно раз в неделю до наступления сильных заморозков. А на зиму кусты советуют укрывать от морозов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выращивать хризантемы осенью. Простые правила для дачников, чтобы кусты были здоровыми и пышными.

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