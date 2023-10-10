Нужен только шарф: три способа ношения для максимального тепла (видео)

Широкий шарф можно трансформировать разным образом

Зимой не только хочется одеться стильно, но и тепло. Пока дизайнеры предлагают интересные варианты шапок на зиму, люди со всего мира делятся советами, как можно из привычных вещей сделать что-нибудь поинтереснее. Одним из таких является шарф — аксессуар осени и зимы, который поможет сохранить тепло.

"Телеграф" собрал три интересных варианта связывания шарфа так, чтобы он был не только собой, но и заменил другой элемент гардероба. Эти способы можно сделать из широкого варианта такого аксессуара или из шали.

Шарф-капюшон

Популярный способ, позволяющий заменить шапку и шляпу. Понадобится, если на улице поднялся сильный ветер или вы не надели головной убор. Широкий шарф нужно завязать спереди не на стандартный узел, а продев один конец в петлю из другого. Так сзади появится часть, которая может сыграть роль капюшона.

Шарф-кардиган

Если в помещении или на улице прохладно, широкий шарф поможет согреть руки и плечи. Его нужно накинуть на плечи, завязать снизу и перекинуть через шею, а свободные края станут рукавами. Для вариантов вязаного аксессуара можно использовать булавки вместо связывания.

Шарф-жилетка

Если нужно согреть спину или закрыть поясницу, такой способ ношения шарфа в западном стиле может прийти на помощь. Шарф складывают особым образом и связывают края. Так он превращается в жилет с длинными полами, которые закрывают перед и поясницу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая верхняя одежда будет в моде осенью 2023 года. Кроме укороченных вариантов дизайнеры предлагают и теплые варианты вроде мехового пальто.