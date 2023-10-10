Будут здоровые и сильные: как подживить комнатные растения с помощью известной приправы

Ваши комнатные растения после такой прикормки будут изобиловать с новой силой

Комнатные растения, как и уличные цветы требуют особого внимания и ухода, особенно перед началом холодов. Чтобы комнатные цветы радовали густой зеленью, цветением, были здоровыми и выносливыми, сделайте для них подкормку из лаврового листа.

Эта пряность известна своими полезными свойствами не только для человеческого организма, но и для комнатных растений, пишет uaportal.com. Лавровый лист поможет бороться с вредителями, защитит растения от болезней и поможет перезимовать.

Как приготовить раствор для подкормки вазонов

Чтобы сделать раствор для полива комнатных растений, вам понадобится всего 4 крупных лавровых листа, они должны быть высушены. Измельчите пряность и залейте 1 л теплой, но не горячей воды. Раствор должен настояться 3-4 часа.

Такое жидкое удобрение можно использовать для полива растений в вазонах, а также для опрыскивания стеблей и листочков. Рекомендуется подкармливать вазоны в доме с помощью этого раствора не чаще, чем раз в месяц.

Кроме того, можно использовать лавровые листья по-другому — просто уложите листики пряности в горшки с цветами. Это будет способствовать регулированию влажности в горшках, а еще освежит ароматы в доме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ухаживать за комнатными растениями в осенний период. В это время вазоны особенно уязвимы, узнайте, как им помочь.