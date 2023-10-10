Двух знаков Зодиака затянет тоска и дурное настроение

Им стоит приготовиться и возможно даже запастись вкусненьким

Резкое похолодание многие воспринимают с дискомфортом и отсутствием уюта, однако у двух знаков Зодиака вторая неделя октября в 2023 году ознаменуется целым морем плохого, депрессивного и апатичного настроения.

Речь идет про такие знаки как Лев и Козерог. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 9 по 15 октября включительно.

Львам выпала Четверка кубков

Вы на этой неделе будете апатичны и будто бы отрешены от всего мира, а также возможностей, которые он Вам предлагает. Может накатить тоска и уныние, однако не позволяйте себе грустить слишком сильно.

Козерогам выпала перевернутая Королева кубков

В этом положении карта говорит, что на Вас может накатить в ближайшее время депрессивное состояние и плохое настроение, будет желание отвлечься от всего мира посредством ухода в плохие привычки и телевидение. Чтобы не грустить слишком сильно, попробуйте занять чем-то руки, "заземлиться".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой способ может помочь без трат денег справиться с депрессией, — ученые провели исследование, что это так же эффективно, как и таблетки.