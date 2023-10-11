Розы не будут болеть: что нужно успеть сделать с цветами до наступления зимы

Цветы нуждаются в обрезке, но осенью чрезмерные усилия только навредят кустам

В осенние месяцы цветоводы готовят кусты роз к зимовке. До наступления холода важно успеть убрать нездоровые ветви.

Опытные садоводы советуют перед зимой удалить больную листву у роз. Простая манипуляция поможет предотвратить инфекции, пишет Express.

Так, до конца осени обязательно удалите с кустов роз все больные или отмершие листья. Такое действие помогает предотвратить распространение грибковых заболеваний и способствует более здоровому росту растения в следующем сезоне.

Кроме того, не забудьте убрать отцветшие цветки и плоды, чтобы роза не тратила энергию на формирование семян. Удаление поголовья побуждает растение направить энергию на развитие корней и стеблей на зиму.

Добавим, что розы нуждаются в обрезке, но делать осенью это следует с осторожностью. Чрезмерная обрезка плетистых сортов может снизить их способность давать новые побеги и цветы в будущем сезоне. Приберегите значительную обрезку на конец зимы или начало весны, в тот период растение еще будет находиться в состоянии покоя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы обрезают в октябре. А еще мы рассказывали о подкормках для розы, приготовленных из пищевых отходов.