Розы укрепятся и переживут зиму без проблем: рецепт одной подкормки

Пригодятся лишь бюджетные ингредиенты — они уже есть в вашем доме

Осень представляет собой сезон для выполнения разнообразных работ на участке, включая уход за садом и клумбами. Например, в это время необходимо выполнить обрезку садовых кустовых роз и провести подкормку растений на зиму.

Для того чтобы розовые кусты укрепились и пережили зиму без проблем, подготовьте простую, но очень эффективную подкормку. С такой подкормкой розы скажут вам "спасибо", пишет cpykami.

Чем подкормить на зиму кустовые розы

Что понадобится:

10 г марганцовки

0,5 л уксуса 9%

200 мл аптечной перекиси водорода

10 л воды

Растворите 10 граммов марганцовки в небольшом объеме воды. Затем добавьте 0,5 литра 9% уксуса. Постепенно влейте 150-200 миллилитров перекиси водорода до того момента, когда раствор полностью потеряет свою окраску. Когда прекратится шипение, добавьте воду, чтобы увеличить объем раствора до 10 литров.

Используйте этот раствор для подкормки корня куста в объеме 1 литр. После этого полейте почву чистой водой. Рекомендуется провести такую подкормку не менее чем за месяц, но не позднее, чем за 2 недели до планируемой посадки растений. Этот раствор также подходит для других растений, которые плохо переносят зиму.

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