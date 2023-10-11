Пальто и куртка на зиму: какие будут самыми теплыми

Некоторые производители совмещают синтетический материал с пуховым наполнителем

Несмотря на модные тенденции, в холодный сезон наибольшую актуальность набирает вопрос тепла и защиты от дождя и снега. Теплые куртки и пальто с разными наполнителями могут эффективно справиться с этой задачей. Однако они бывают очень разные не только по внешнему виду, но и по тому, что именно обеспечивает тепло.

"Телеграф" рассказывает о пяти самых популярных наполнителях для зимней верхней одежды. Отметим, изделия с синтетическим наполнением часто можно стирать в обычной стиралке, в отличие от пуховиков. Также они теряют не все теплоизоляционные свойства при намокании.

Пух

Материал для наполнения. Для зимней одежды используется плотность от 500 до 900. Может быть гусиной и утиной. Считается, что для повседневного потребления подойдет плотность 600. Наполнитель 900 используется для снаряжения – он дает оптимальное сочетание легкости и теплоизоляции. К недостаткам пуха относят его неустойчивость к влаге. Поэтому для наружной оболочки пуховика должна использоваться плотная водонепроницаемая ткань, например нейлон или полиэстер.

Синтепон

Синтепон, благодаря своей невысокой стоимости, является популярным и доступным нетканым синтетическим утеплителем. Основные достоинства: легкость, хорошая теплоизоляция, стойкость к деформации при ношении, не впитывает влагу, быстро сохнет. Из недостатков – может вылезать через швы на куртке. Для зимней куртки, которая будет выдерживать до -25 градусов, нужна плотность не менее 350 г/кв.м.

Полиэстер

Полиэстер на 20% холоднее пуха аналогичного объема. Иногда может использоваться вместе с пухом. К преимуществам можно отнести относительно невысокую стоимость, легкость стирки и сушки. На основе полиэстера производят популярные искусственные наполнители, такие как Primaloft и Microloft. Для украинской зимы плотность должна быть от 200 до 350 г/м.кв, для более низких температур требуется больше.

Холофайбер

Его основа – полиэфирные волокна. К плюсам относится долгое использование, легкая стирка без комков, гипоаллергенность, не впитывает запахи и не поражается микроорганизмами. Для зимних курток и мороза до -30 градусов необходим наполнитель 300 г/м.кв., а для осени подойдет вдвое меньшая плотность.

Thinsulate

Этот запатентованный материал – следующий шаг в утончении полиэфирных волокон. Он очень легок, но при этом теплый. Особенность вещей с этим утеплителем – толщина. Они обычно более тонкие, ведь тинсулейт дает большее утепление при меньшей толщине изделия. Небольшие куртки могут выдержать температуру до -18 градусов Цельсия. Хорошо стирается и сохнет. Для морозов в –60 используется плотность от 480 г/м.кв.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбирать шапки на зиму. Они отличаются материалом и формой. Самой теплой считается шапка-авиатор с утеплением.