Укр

Если мерзнут руки во время холодной погоды: 7 лайфхаков, которые помогут

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Перчатки Новость обновлена 11 октября 2023, 16:09
Перчатки. Фото Pixabay

Не зря человечество создало перчатки

Зимой есть довольно распространенная проблема среди людей — замерзания рук. Даже если на улице нет мороза, конечности всегда первыми становятся холодными.

Какие есть методы согревания рук и что для этого понадобится, можно узнать на сайте Help-me.

7 методов, чтобы ваши руки не превратились в сосульки

  • Быстро потереть руки. Это нужно делать, пока ваши руки не начнут согреваться;
  • Сесть на руки. С помощью этого метода поток ветра не будет попадать на ваши руки и жировые отложения, служащие для передачи тепла, помогут кровообращению на ваших конечностях;
  • Подышать на руки. Попытайтесь теплым воздухом похукать на поверхность своих рук, а затем потереть им какую-то часть тела;
  • Подержать руки в карманах;
  • Положить руки под мышки. Это хороший способ быстро нагреть руки, когда вы находитесь на улице и нет никаких других вариантов их согреть;
  • Сделать упражнения для рук. Пошевелить пальцами, потянуть руки или потрясти ими. Общие упражнения для тела тоже помогут согреть руки;
  • Скрыть руки между бедер. Как и в случае с ягодицами – просто поместить руки в теплое место на некоторое время;

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как с помощью острого супа или правильного дыхания можно согреться во время холодов.

Теги:
#Руки #Зима #Холодные руки #Лайфхак #утепление