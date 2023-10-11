Если мерзнут руки во время холодной погоды: 7 лайфхаков, которые помогут
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Не зря человечество создало перчатки
Зимой есть довольно распространенная проблема среди людей — замерзания рук. Даже если на улице нет мороза, конечности всегда первыми становятся холодными.
Какие есть методы согревания рук и что для этого понадобится, можно узнать на сайте Help-me.
7 методов, чтобы ваши руки не превратились в сосульки
- Быстро потереть руки. Это нужно делать, пока ваши руки не начнут согреваться;
- Сесть на руки. С помощью этого метода поток ветра не будет попадать на ваши руки и жировые отложения, служащие для передачи тепла, помогут кровообращению на ваших конечностях;
- Подышать на руки. Попытайтесь теплым воздухом похукать на поверхность своих рук, а затем потереть им какую-то часть тела;
- Подержать руки в карманах;
- Положить руки под мышки. Это хороший способ быстро нагреть руки, когда вы находитесь на улице и нет никаких других вариантов их согреть;
- Сделать упражнения для рук. Пошевелить пальцами, потянуть руки или потрясти ими. Общие упражнения для тела тоже помогут согреть руки;
- Скрыть руки между бедер. Как и в случае с ягодицами – просто поместить руки в теплое место на некоторое время;
Напомним, ранее Телеграф писал о том, как с помощью острого супа или правильного дыхания можно согреться во время холодов.