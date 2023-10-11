Нужно успеть до морозов: что обязательно сделать в огороде и саду в октябре

Советы дачникам, как подготовить сад и огород к зимнему сезону

К середине осени большая часть полевых работ завершена, а урожай собран. Однако, расслабляться пока рано, так как нужно подготовить участок к зимнему сезону. И в осеннем саду, и на огороде еще найдется работа.

Среди важных дел не только уборка листьев и обрезка деревьев, но и целый список других необходимых задач, пишет theLime. Дачникам советуют успеть завершить все эти дела до наступления сильных заморозков и выпадения снега.

Как подготовить сад и огород к зимнему периоду?

Обработка деревьев и полив

В середине октября самое время заняться обработкой деревьев и кустов от вредителей и болезней. Кроме того, если осень выдалась сухая, сделайте влагозарядный полив кустарников, деревьев и растений на своем участке.

Санитарная обрезка

Осенью нужно позаботится о санитарной обрезке деревьев в вашем саду, а также сделать профилактику грибковых и других заболеваний. Медьсодержащие препараты нужно распиливать на деревья при температуре не ниже 10 градусов тепла. Если обрабатываете биопрепаратами, то это нужно сделать при +15 градусах.

Высадка цветов на весну

Здесь в первую очередь речь идет о луковичных цветах, таких как тюльпаны, нарциссы, гиацинты. После высадки луковиц, почву нужно еще и накрыть, лучше всего ветками елей.

Хранение яблок

После сбора урожая стоит позаботится о хранении зимних сортов яблок. Лучше всего сложить плоды в деревянные или картонные ящики и поставить в сухое место. Также рекомендуется переложить яблоки между собой песком, сухой бумагой или опилками.

Выкапываем корневые цветы

До наступления заморозков нужно выкопать корни георгин и гладиолусов. Обсушите их, расфасуйте и отправьте на зимовку в погреб или специальный холодильник.

Утепляем туи

Если в вашем саду есть туи, то на зиму их нужно утеплить. Укутайте деревья спанбондом или мешковиной. Этим можно заняться уже при первых при заморозках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно высевать на огороде после сбора урожая. Эти культуры защищают почву в холода и борются с вредителями и болезнями.