Утепляем квартиру на зиму с помощью пенопласта: понадобится всего один кусок

Узнайте действенный способ утепления жилища на случай сильных морозов

Середина осени — самое время позаботиться об утеплении квартиры или дома перед зимними холодами. Есть много советов, как утеплить окна на зиму, предлагаем вам рассмотреть еще один рабочий способ. Для этого вам понадобится кусок пенопласта.

У вас дома точно где-то завалялся пенопласт после ремонта или покупки бытовой техники, пишет apostrophe.ua. Понадобится всего один кусок этого материала, а еще растворитель-ацетон.

Делаем утеплитель из пенопласта

Чтобы сделать клейкую массу из пенопласта, нужно растворить кусок этого материала в ацетоне и тщательно перемешать. Делать все нужно аккуратно и со средствами защиты на лице и на руках. При растворении пенополистирола в ацетоне, вы получите клейкую массу с эффектом герметика, которую нужно нанести на все щели и трещины в оконных и дверных проемах.

Примечательно, что герметик-утеплитель, полученный при растворении пенопласта, подойдет для обработки как пластиковых окон, так и старых деревянных. К слову, как старые окна чаще пропускают холод в жилище.

Перед тем, как наносить жижу на щели и трещины, нужно позаботится, чтобы поверхности были чистыми и обезжиренными. Перед обработкой поверхностей, смажьте их ацетоном, это поспособствует тому, что утеплитель будет лучше держаться.

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