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Самые простые способы согреть ноги в холод: они доступны каждому

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Зимой можно также наслаждаться прогулками
Зимой можно также наслаждаться прогулками. Фото Pixabay

Помимо простых лайфхаков всегда есть возможность согреться с помощью современных технологий

Зимой и осенью мерзнут не только руки, но и ноги. Если с руками способов согреться может быть много, то вариантов для ног поменьше. Однако они есть и охватывают не только физические упражнения, но и некоторые уловки.

Портал о горном отдыхе Bluebird Backcountry делится советами, как сделать, чтобы ваши ноги не мерзли. Кроме замены носков на сухие и теплые, если ноги вспотели или промокли, есть другие способы.

  • Ослабить ботинки для восстановления кровообращения.
  • Выполнить физические упражнения. Среди них – приседания и махи ногами. Эксперты советуют делать их после ослабления шнуровки ботинок. Также можно выполнить "танец гипотермии" — простые повторяющиеся движения, направленные на согревание нижних конечностей.
  • Добавить дополнительный слой – ноги могут мерзнуть не только в ступнях. Здесь может помочь базовый слой термобелья.
  • Кардинальные мероприятия – носки или стельки с подогревом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, кроме стелек с подогревом, существуют и другие современные гаджеты для зимнего туризма, которые могут быть полезны в условиях города. Изобретатели изобрели даже специальную куртку, которую можно зарядить, и она будет греть своего владельца в определенных местах. Работает она до -23 градусов мороза.

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#Ноги #Тепло #Зима