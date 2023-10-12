Чтобы теплый воздух оставался в доме: как заложить трещины в стенах

Эти неприятные "паутинки" могут привести к деформации

Во время отопления есть шанс, что все тепло может "убежать" в окно. Они могут быть одним из источников сквозняков в доме. Также не стоит забывать о образовавшихся в стенах щелях.

Что нужно для того, чтобы избавиться от поступления холодного воздуха в дом, можно узнать на сайте Build.Portal. Но для начала нужно разобраться, из какого материала сделаны стены.

Стены с трещиной, покрытые штукатуркой

нужно произвести зачистку поверхности. Щеткой снять пыль, а мокрой мочалкой промыть вокруг трещины; сделать специальный материал. В строительном магазине купить гипсовый раствор, сделать смесь как написано в инструкции и затем заполнить трещину гипсом. после того как трещины устранены, необходимо дать гипсу полностью высохнуть, по времени это занимает 5-6 часов. После этого с помощью наждачки удалить остатки гипса.

Стены с трещиной, сделанные из кирпичной кладки

трещину нужно, прежде всего, расчистить и сделать поглубже. если трещина снаружи, то подойдет монтажная пена, но если изнутри – раствор гипса. в случае применения гипсовой смеси производим те же процессы, которые описаны выше. С монтажной пеной все просто и понятно. Достаточно очистить область, где образовалась трещина, взболтать флакон с монтажной пеной и аккуратно заполнить полость. Но не полностью, с учетом того, что при высыхании пена будет расширяться.

Стены с трещиной, сделанные из гипсокартона

очистить область от грязи и пыли и углубить трещину с помощью строительного ножа; протереть место влажной губкой и нанести грунтовку; после того как все предварительные процессы выполнены, с помощью шпаклевки закладывают трещину, а остатки затирают наждачной бумагой. Также можно армировать стеклохолстом, которое во много раз повышает прочность этого стыка.

Стены с трещиной, сделанные из бетона

стену предварительно готовят и очищают, затем аккуратно шпаклюют раствором цемента, зачищают, убирая остатки штукатурки; сквозные трещины в бетоне сначала необходимо задуть монтажной пеной, затем изнутри заложить раствором из гипса, а снаружи оштукатурить цементно-песчаным раствором.

Строители отмечают то, что при обнаружении даже мелких трещин, их нужно закладывать, и не затягивать с этим процессом. Потому что трещины могут привести к полной деформации стены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одно дешевое средство поможет сохранить тепло в вашем доме или квартире.