Как посадить укроп в октябре, чтобы весной наслаждаться свежей зеленью: советы огородников

Полезные рекомендации по высадке укропа под зиму, чтобы зелень была сразу после снега

Чтобы весной сразу после снега порадовать себя свежей зеленью укропа, нужно позаботится об этом уже сейчас. Любимая многими сочная зелень в октябре высевается под зиму по особым правилам, которых нужно придерживаться.

Когда сажать укроп под зиму рассказали авторы садоводческого Instagram-блога "Семейный сад". В первую очередь они рекомендуют ориентироваться не на дату, а именно на температуру воздуха.

Как и когда сажать укроп на зиму

Высаживать семена аграрии советуют, когда ночная температура начнет опускаться до -3 градусов, а дневная не будет превышать +3 градуса. Такой температурный режим обычно устанавливается уже к концу октября.

Также рекомендуется выбрать под укроп грядку с удобренной рыхлой почвой. Лучше всего выбирать открытый участок земли, куда попадает много дневного света и солнечных лучей.

Почву под кроп нужно подготовить заранее, до наступления стабильных заморозков. Выровняйте поверхность земли и сделайте небольшие борозды на расстоянии около 20 см одна от другой. А вот поливать грунт на зиму не стоит.

Когда температура за окном достигнет рекомендуемых показателей — засыпьте семена в борозды и покройте слоем земли, слегка утрамбовывая грядку руками. Аграрии не советуют присыпать семена укропа промерзшей землей, лучше всего приготовить немного грунта заранее и хранить его при плюсовой температуре.

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