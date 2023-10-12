Успеть до заморозков: как правильно сажать гортензию осенью

При соблюдении всех условий гортензия переживет холода и порадует цветением уже весной

Яркая гортензия становится украшением всего сада. Осень хорошо подходит не только для пересаживания и подкормки этого цветка, но и для высадки в грунт. Если в регионе еще не было первых заморозков, можно смело заниматься этим делом. Главное — чтобы растение успело укорениться на новом месте до наступления холодов. В противном случае лучше отложить идею с посадкой гортензии до весны.

Для начала нужно выбрать удачное место для гортензии. Лучше сажать растение в полутенистой зоне. В самые жаркие часы гортензия должна находиться в тени, но хотя бы раз в день освещаться утренним или вечерним солнцем.

Гортензии любят влажную, глинистую почву. Кислотность может варьироваться. Щелочная почва способствует появлению розовых цветов, а кислая — синих.

В яму для посадки рекомендуют засыпать питательную почвосмесь:

2 части перегноя

2 части листовой земли

2 части торфа

1 часть песка.

Куст засыпают на тот же уровень, на котором он рос в контейнере.

Сверху укладывают мульчу толщиной не менее 15 см. Метельчатые и древовидные гортензии накрывают хвоей, опилками, листвой. Дуболистные, крупноличтные и пильчатые сорта окружают каркасом и обматівают мешковиной. Делают это перед первыми заморозками.

В сухую погоду только что посаженная гортензия нуждается в обильном поливе несколько первых дней.

Если все сделать правильно, уже в следующем сезоне гортензия порадует своим цветением.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие овощи можно высаживать осенью. Этим растениям не страшны заморозки.