Чтобы холод не мешал спать: три важных ритуала на ночь

Что сделать перед сном, чтобы холод вас не разбудил

Если отопление еще не включили или отключили, а холод не дает нормально заснуть, есть выход. Чтобы согреться, нужно выполнить всего три ритуала, которые доступны каждому.

После прошлогодних блэкаутов и отключений украинцы уже немного приспособились, пишет 24tv.ua. Как оказалось, есть простые способы согреться, чтобы холод не мешал спать ночью.

Горячий чай перед сном

Перед тем, как идти в кровать, заварите себе горячий травяной чай. Он поможет не только согреться, но и расслабиться после тяжелого дня. Впрочем для согревания перед сном подойдут любые горячие напитки — молоко, какао, компот и прочее.

Замена одеяла

Если вы постоянно мерзнете во время сна, возможно стоит задуматься о подборе более теплого одеяла. Скорее всего старое одеяло уже износилось и потеряло свои "обогревательные" свойства. Или попробуйте укрываться двумя теплыми одеялами одновременно, если нет возможности купить новое. К слову, сейчас можно приобрести даже одеяло с электрическим подогревом, на котором можно установить комфортную для себя температуру.

Держите ноги в тепле

Чаще всего ночью мерзнут именно ноги. Поэтому перед сном лучше надеть тонкие носки, которые специально предназначены для сна. А вот грубые, вязаные или флисовые носки лучше на ночь на надевать, так как они могут перегревать ноги и вызывать размножение бактерий и грибков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если постоянно мерзнут руки во время холодной погоды. Эти лайфхаки точно вам помогут.