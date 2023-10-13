Это знают не все: как самостоятельно сделать экосредство, что отмоет всю кухню

Это средство отмоет гарнитур от жира всего за несколько минут

Кухонные гарнитуры, как правило, изготавливают из ДСП, МДФ, массива дерева, пластика. Поверхности быстро загрязняются и приходится искать варианты их очищения, среди которых – химические и народные средства.

Многие хозяйки предпочитают дорогие химические средства. Однако в некоторых случаях "старые, добрые" бабушкины советы справятся с проблемой не хуже, о чем информируют "Белновости".

Так, чем старее пятна, тем сложнее их удалять. А потому, лучше предотвращать образование сложных загрязнений, регулярно убираясь на кухне.

Чтобы приготовить средство, которое справится даже со сложными пятнами на кухонном гарнитуре, необходимо взять миску и всыпать в нее ложку соды и две ложки горчичного порошка, а затем хорошо перемешать эти компоненты. После этого можно добавить 1 ложку уксуса и жидкое мыло или моющее средство, если вы не хотите сделать средство полностью экологичным. Также можно добавить 2 ложки нашатырного спирта для повышения эффективности.

Важно! Все манипуляции следует производить в резиновых перчатках и медицинских масках.

Несмотря на то, что это средство легко удалит пятна на столешнице или кухонном гарнитуре, оно также легко справится с устаревшими загрязнениями на посуде. Просто нанесите смесь на поверхность на 10–15 минут и легко удалите грязь.

А если на вашей разделочной доске остаются неприятные запахи, рекомендуем воспользоваться эффективными и недорогими подручными средствами по совету "Телеграфа". Благодаря им пойдет не только запах, но и уничтожат бактерии.