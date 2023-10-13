Угроза для кошелька и не только: почему нельзя вешать полотенца на батареи

Полотенце на батарее может привести к неприятным последствиям

Отопительный сезон на носу и снова становится актуальным вопрос о том, как сэкономить на счетах за тепло. Оказывается, некоторые люди совершают ошибку, которая не только ведет к лишним затратам, но и вредит здоровью.

Накануне холодов принято различными способами утеплять окна и двери. В это же время стоит и пересмотреть свои ежедневные привычки.

Как пишет Kobieta, одной из распространенных ошибок является привычка вешать полотенце или постельное белье на радиатор отопления. Оказывается, так делать не стоит.

Полотенца на батарее перекрывают все исходящее от них тепло. Это закономерно приводит к тому, что помещение очень плохо прогревается. Тем временем для поддержания заданной температуры радиаторы могут потреблять больше энергии и увеличивать счета за отопление.

Еще одна неприятность, которая может произойти из-за развешанных на батарее полотенец — повышение влажности и как следствие появление плесени и грибка. Эти явления не только портят внешний вид стен, но и оказывают вред здоровью жильцов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как хорошо уснуть в комнате без отопления. Помогут три простых ритуала.