Что сделать с опавшими листьями: три полезные идеи для дачников

Что точно нельзя делать, так это сжигать сухостой и листья

После первых заморозков листва в вашем саду или на даче начнет очень быстро опадать, деревья в эту пору начинают готовится к зиме. В этот период у дачников возникает вопрос, что делать и как использовать опавшие листья.

Как известно, в Украине действует запрет на сжигание сухостоя и опавшей листвы, так что этот вариант сразу отбрасываем, пишет napensii.ua. Однако, есть другие интересные способы, как применить листья с деревьев в хозяйстве.

Как использовать опавшую листву в огороде

Дачникам советуют применить листья для укрывания грядок на огороде. Такое "одеяло" подойдет для озимого лука, картофеля, моркови и чеснока.

Также из опавшей листвы можно сделать компост, которым потом утеплять грядки. Для этого нужно уложить слоями: большие ветки-сухой хворост-опавшие листья-органические отходы-опилки. Все эти слои в конце засыпаются грунтом и хорошенько заливаются водой.

Как использовать опавшую листву в саду

Из листьев можно сделать утепление на зиму для кустов роз и гортензий. Однако, обратите внимания, что подходят не все листья, а только те, которые долго не перегнивают, например ореховые или дубовые. Сначала нужно обрезать цветочные кусты, затем сверху подвязываются стебли и внутрь забивается листва. Все это нужно сверху укрыть агроволокном. Теперь ваши розы и гортензии будут в безопасности зимой.

Опавшие листья, как удобрение

Сделайте удобрение для грядок из опавшей сухой листвы. Для этого ее нужно собрать в пакеты и сделать внизу отверстия. Потом завязываем эти пакеты и оставляем на свежем воздухе. В следующем полевом сезоне содержание этих пакетов станет отличным удобрением для грядок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем убирать листья и обрезать деревья в осеннем саду. Простые советы для начинающих дачников.