Выходят не только люди, но и тепло: как самостоятельно утеплить входную дверь

Современные материалы могут сэкономить время и деньги, при этом сделав дом более теплым.

Кроме окон, большим источником потерь тепла является входная дверь, особенно когда она выходит прямо на улицу. Хорошо изолированные двери предотвращают сквозняки и являются барьером от осадков и излишней влажности.

Чтобы дверь хорошо выполняла свою функцию, нужно следить за ней. Деревянная дверь со временем может деформироваться, а если у железных при установке использовалась пена – она также со временем теряет свои свойства. Начать осмотр дверей следует с поиска сквозняков по всем четырем сторонам двери. Это можно сделать с помощью свечи. Далее работа делится на утепление косяка и самого полотна двери.

Утепление рамы дверей

Проверьте крепление вашей двери во входном проеме. В случае необходимости подтяните винты.

Щели или пробелы между косяком и стеной можно замазать штукатуркой или герметиком. Для утепления используют также самоклеящиеся атмосфероизоляционные ленты для наружных дверей. Они бывают поролоновые, резиновые, с металлическим напылением для наружных работ, даже с рисунками для красоты. Такую ленту можно использовать также если края двери неплотно прилегают к отверстию при закрывании.

Самоклеящаяся лента для утепления

Утепление дверного полотна

Самоклеящиеся есть разного рода, бывают и более широкие. Ими можно утеплить все полотно двери, если оно не дает нужной изоляции. Среди других видов утепления, которое практикуют для недорогой железной двери – заполнение пустот внутри монтажной пеной или разбор двери и укладка пенопласта. Эти работы времязатратны и могут ухудшить вид двери, в то время как самоклейка на основе, например, каучука монтируется достаточно легко и быстро. Перед утеплением дверь нужно очистить и обезжирить. Стоимость такой самоклейки на основе каучука сравнительно невелика – в среднем 240 грн/кв.м при ширине 1 метр и толщине 8 мм. Другим материалом для изготовления утепляющей самоклейки является вспененный полиэтилен – изолон. Он стоит до 200 грн/кв.м при толщине 3-5 мм. Цена может быть выше при наличии фольгирования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как самостоятельно можно утеплить окна. Советы актуальны и для деревянных, и для пластиковых вариантов.