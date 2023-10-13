Из мериноса, альпаки или ангоры: какие носки лучше всего будут греть во время холода

Они должны быть у каждого в гардеробе

Чтобы в холодное время года было тепло, нужно правильно уметь выбирать себе одежду. Термобелье поможет согреть тело, а носки — ноги.

Есть несколько важных советов, на которые следует обратить внимание при приобретении этой категории одежды. О них можно узнать на сайте "В час пик".

Одним из важнейших является материал, из которого изготовлен носок – обратите внимание на носки из шерсти мериноса. Они могут быть как мужскими, так и женскими.

Кроме того, есть такие материалы, как шерсть альпаки и классические носки из шерсти. Носки из шерсти позволяют коже дышать и дополнительно защищают ноги от потери тепла зимой. Когда собираетесь приобрести носки, убедитесь, что они антибактериальные и противоаллергические – тогда у них не будут развиваться бактерии, которые являются основной причиной неприятного запаха.

Можно также обратить внимание на шерстяные носки из кашемира и ангоры.

Следует заметить, что носки должны быть оснащены кулиской, которая не давит на ногу, однако она должна стойко удерживать носок на ноге. (Ред. Кулиска — настроченная или подогнутая полоска ткани, образующая "желоб", в который просовывается резинка или шнурок).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как не дать замерзнуть ногам в холод.