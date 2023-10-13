Четырем знакам Зодиака суждено быть одинокими в октябре

Для представителей этих знаков, которые уже состоят в отношениях, месяц тоже будет тяжелым

Второй месяц осени сразу для четырех знаков Зодиака ознаменуется одиночеством, — даже в отношениях они могут чувствовать себя так, словно лучше были бы одни.

Речь идет про такие знаки как Телец, Близнецы, Лев и Дева. Об этом говорит любовный гороскоп Таро, составленный на октябрь для всех знаков.

Тельцам выпала перевернутый Король кубков

Одинокие Тельцы скорее всего останутся одинокими, в то время как для Тельцов в отношениях карта пророчит проблемы, нежелание работать над собой или же пребывание в роли "запасного варианта".

Близнецам выпала перевернутая Девятка жезлов

Одинокие Близнецы останутся одинокими в октябре, — они будут держаться за прошлое, что не даст им сдвинуться дальше. Если же Вы состоите в отношениях, в течение месяца Вы можете чувствовать усталость, Ваш партнер может давить на Вас или излишне ревновать.

Львам выпала Пятерка пентаклей

Одиноким Львам в октябре лучше продолжать быть одинокими, — им могут встретиться люди, которые будут использовать их. Для тех, кто уже состоит в отношениях, прогноз тоже неблагоприятный. Их может ждать совместная деградация, несчастье, созависимые отношения.

Девам выпал перевернутый Рыцарь мечей

Поезд любви пройдет мимо дев в октябре. Их могут ждать отказы от потенциальных партнеров, а в отношениях могут быть претензии, ревность, даже тирания и рукоприкладство.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака с деньгами в этом месяце.