Чем посыпать огород осенью, чтобы получить щедрый урожай в следующем году

Это удобрение идеально для осени

Опытные огородники в октябре обращаются к определенной процедуре, которая способствует улучшению плодородности почвы и обеспечивает обильный и здоровый урожай в следующем году. Огород можно продезинфицировать не только от вредителей, но и снизить в нем кислотность.

Речь идет о внесении костной муки. Агрономы отмечают, пишет ukr.media, что это удобрение идеально подходит для осеннего периода, так как оно не смывается дождем и не смешивается с водой во время снегопадов зимой.

Кроме того, это удобрение способствует снижению кислотности почвы. Однако следует помнить, что не стоит применять муку под деревьями и кустарниками. Она окажется полезной для грядок, газонов и полей, где выращивается картофель.

Как удобрить почву костной мукой

Чтобы провести процедуру, просто равномерно распределите костную муку по почве и немного перекопайте ее, чтобы удобрение могло взаимодействовать с микроэлементами земли. Для каждого квадратного метра достаточно 100 граммов муки.

Ранее мы писали, как нужно перекапывать огород осенью. Не обойтись без одной подкормки.