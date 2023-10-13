Ложась спать, вы больше не будете дрожать от холода: чем застелить кровать

Этот наматрасник согреет вас даже в самый лютый мороз

Перед наступлением отопительного сезона, важно обеспечить тепло в жилище и подготовиться к зиме, снабдившись необходимыми средствами для поддержания комфортной температуры. Например, можно вложиться в фольгу для предотвращения утечки тепла или приобрести специальное изделие для улучшения теплоизоляции спального матраса.

Наматрасник представляет собой съемный защитный слой, прикрепленный к верхней поверхности матраса. Этот чехол помогает предотвратить повреждения и загрязнению матраса, а в случае использования наматрасника с подогревом, также обеспечивает дополнительное тепло, особенно в холодные дни, пишет Express. Этот прием с использованием наматрасника с подогревом может сделать ваше пребывание в постели более комфортным.

Наматрасник с подогревом

Наматрасники с подогревом используют проводы с электрическим нагревом или нагретую воду. Мягкий топпер, предназначенный для выравнивания поверхности кровати или дивана и регулирования жесткости сна, может быть размещен поверх матраса, чтобы обогреть кровать во время сна. Или же его можно надеть непосредственно перед сном, чтобы подогреть постель и создать уютные условия для ночного отдыха.

Оставлять наматрасник включенным на всю ночь может оказаться дорогостоящим решением, поэтому рекомендуется включать его за час до сна, чтобы к моменту, когда вы ляжете в кровать, вы не дрожали от холода.

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