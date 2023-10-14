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Микроволновка будет сверкать и приятно пахнуть: ТОП 3 метода эффективно почистить технику

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Чтобы очистить технику необязательно покупать дорогостоящие средства
Чтобы очистить технику необязательно покупать дорогостоящие средства. Фото lifehacker.ru

Эти методы справляются как со средними, так и сильными загрязнениями

Микроволновая печь — это один из неотъемлемых помощников на кухне. Однако, для того чтобы эта техника всегда находилась в хорошем рабочем состоянии, ей требуется правильный уход.

Очистить микроволновую печь от различных загрязнений можно быстро и просто. При этом необязательно покупать дорогостоящие средства, ведь они найдутся в каждом доме. Об этом сообщает housedsgn.

Как очистить микроволновку от загрязнений

Во время уборки нужно использовать только поролоновую губку или ткань и ни в коем случае не металлические щетки. Также необходимо обратить внимание, чтобы вода не попадала внутрь прибора.

Лимонная кислота

Растворите 20 г лимонной кислоты в воде. Поставьте стакан в печку и включите микроволновку на 10-15 минут. После процедуры легко уберите жир влажной тряпкой. Также можно использовать и свежий лимон, предварительно порезав его на части и поместив в посудину с водой.

Сода

Растворите 2 столовые ложки соды в емкости с водой 200-300 мл. Поместите емкость в печь и включите ее на 5-6 минут. После этого протрите сухой тряпкой.

Вода

Невероятно, но факт – все то же самое можно проделать с обычной водой, поместив стакан в микроволновку на 15-20 минут. Однако нужно иметь в виду, что вода справится только с простыми загрязнениями. При этом, таким методом можно пользоваться хоть каждый день.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как чайные пакетики могут очистить сковороду от нагара. Этот способ используют в Англии, и он считается одним из самых эффективных.

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#Жир #Чистота #Микроволновка #Загрязнения