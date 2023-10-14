Настоящее спасение от морозов: чем лучше всего укрывать растения на зиму

У каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы

Неизбежно надвигаются холода. Самое время подумать о том, чтобы защитить свои растения от негативных явлений природы. Выбор материала, которым будут укрыты растения на участке, зависит от местного климата, видов растений и возможностей дачника.

Ветки хвойных растений. Сравнительно доступный материал. Они не промокают, создают дополнительную воздушную прослойку и хорошо задерживают снег, который, также защищает растения от морозов. Дополнительным преимуществом этого материала является наличие иголок и аромата. Они отпугивают грызунов от растений.

Среди недостатков хвойных веток — свойство осыпаться, подкислять почву и переносить заболевания на здоровые растения.

Сухие листья. Это хорошая защита растений от холода. Но они обязательно должны быть со здоровых деревьев и без вредителей. Существенный минус этого материала — свойство слипаться после дождей и не пропускать воздух. Поэтому листья нужно дополнительно укрывать полиэтиленовой пленкой.

Солома подходит для укрытия грядок с подзимними посевами и посадками. Но во время дождей ее нужно накрывать полиэтиленом.

Солома хорошо задерживает снег. Но в то же время в ней любят устраивать гнезда мыши. А в теплую зиму растения под ней преют и плесневеют.

Мешковина. Этот материал чаще всего используется для защиты стволов молодых саженцев, роз и других теплолюбивых многолетних растений.

Но нужно учитывать, что мешковина впитывает влагу и под воздействием мороза и ветра превращается в ледяное покрывало. Под сырой мешковиной быстро распространяется плесень.

Спанбонд или агроволокно. Этот материал хорошо попускает воздух, защищает растения и почву от легких заморозков, прямых солнечных лучей. Но при сильных морозах в бесснежную зиму просто бесполезен.

Полиэтилен. Пленка отлично защищает растения от дождя, но с сильными морозами не справляется. Если не проветривать посадки, под пленкой они выпреют. Поэтому зимой полиэтилен чаще всего используют для защиты листьев и опилок, которыми утепляют растения, от намокания.

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