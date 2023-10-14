Холод не проникнет в дом: как перевести пластиковые окна в зимний режим

Успейте привести окна в порядок до сильных холодов

Перед тем как наступят настоящие морозы, нужно подумать о том, как утеплить свое жилье. Кроме того, что окна можно утеплить с помощью пупырчатой пленки, важно проверить, не пропускают ли они холодный воздух. Такая проблема возникает даже с пластиковыми окнами.

Есть несколько процедур, которые защитят от проникновения холодного воздуха внутрь квартиры. Прежде всего нужно обратить внимание на два момента — в каком режиме находится окно и в каком состоянии уплотнительная резинка.

У некоторых пластиковых окон есть три режима — нейтральный, летний и зимний. Их регулировка может происходить по-разному в зависимости от производителя.

Перевести окно на зимний режим можно при помощи эксцентриков, расположенных сбоку створки. Если на эксцентриках есть отверстия для шестигранного ключа, отвертки или звездочки, или они имеют овальную форму, то окно можно перевести в зимний режим, пишет crystalit.

Как перевести окно на зимний режим

Найдите на створке все цапфы.

При помощи шестигранного ключа проверните каждую цапфу в максимально допустимое положение по часовой стрелке или слегка потянув на себя. Если ручка стала туже проворачиваться, значит все сделано правильно.

Неправильный перевод фурнитуры в зимний режим может привести к поломке. Поэтому если уверенности в собственных силах нет, лучше обратиться к специалисту.

С течением времени уплотнитель на окнах усыхает, из-за чего становится непригодным. Особенно часто такое встречается на окнах, которые выходят на южную часть.

Испорченные уплотнители нужно заменить. Обычно это делают раз в 3-5 лет.

Перед наступлением холодов следует хорошо вымыть окна снаружи и внутри помещения. Ранее "Телеграф" рассказывал, какое средство поможет окнам оставаться чистыми до самой весны.