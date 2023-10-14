Гороскоп Таро на неделю: Раков ждут плохие новости, а Овнам нужно отдохнуть

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Третья неделя октября в 2023 году некоторым принесет плохие новости и настоящие испытания, однако в то же время для некоторых появятся в это время новые возможности и выход из сложной ситуации.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 16 по 22 октября 2023 года включительно.

Овен — Четверка мечей

Это карта перерыва между битвами, говорящая о том, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой.

Телец — перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Близнецы — перевернутая Двойка жезлов

В этом положении карта может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты, пустые хлопоты, срыв планов. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Рак — перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта выступает предостережением, — в скором времени Вы можете получить неприятные новости, при этом стоит быть решительным, чтобы с ними справиться.

Лев — Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Дева — перевернутый Маг

Это карта непоследовательности и беспорядка. Она указывает, что в ближайшее время либо у Вас будет хаос в мыслях и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.

Весы — Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, скоро исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.

Скорпион — Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.

Стрелец — Пятерка кубков

Эта карта указывает на то, что Вы в печали из-за чего-то плохого в Вашей жизни, однако при этом сами отвернулись от того хорошего, что у Вас есть, просто не замечаете позитива.

Козерог — Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. Скоро в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Водолей — перевернутый Дьявол

В обычном положении это карта страха, ошибок, манипуляций, однако в нашем случае она выпала перевернутой, что говорит о том, что Вы наконец найдете в себе силы, чтобы начать освобождаться от негатива и токсичности в какой-то из сфер жизни.

Рыбы — Башня

Эта карта говорит, что в Вашей жизни наступил переломный момент и очень скоро могут случиться большие перемены. Они могут даться Вам непросто, но чем более открытыми для них Вы будете, тем менее болезненны они будут.

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