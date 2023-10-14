Три простейших обогревателя для дома: плюсы и минусы разных видов

Большинство обогревателей содержат защиту от перегрева и защитные элементы для людей.

Отопительный период в Украине только начинается, но в домах многих украинцев уже достаточно прохладно. Среди популярных моделей обогревателей, работающих от электрической энергии, можно выделить три вида – конвекторы, масляные обогреватели и тепловентиляторы.

Они отличаются как принципом работы, так и своими недостатками. Конечно, отличается мощность и цена агрегатов. Она зависит от типа, площади отопительной плоскости, наличия электронного управления.

Конвекторы

Цены на конвекторы стартуют от 900 грн и заканчиваются на границе свыше 10 тысяч. Последние – современные модели с режимами обогрева, дисплеем, дистанционным управлением. Однако принцип действия всех конвекторов общий – холодный воздух нагревается внутри обогревателя, идет вверх, а холодный – спускается и все по новой. Средняя мощность 1–2,5 кВт. Ими можно обогреть пространство и более 30 м.кв.

Плюсы: есть защита от перегрева, небольшие габариты и плоский корпус, можно вешать на стену или держать на ножках, тихо работает, быстро нагревает, с электронным термостатом умеет поддерживать заданную температуру.

Минусы: расход энергии, немного подсушивающий воздух, стоимость прибора с электрическим термостатом.

Масляный обогреватель

Цена на масляные обогреватели от 1400 грн. до более 10 тысяч. Чем больше разных добавленных функций – тем дороже будет стоить техника. Принцип работы – нагрев масла внутри. Мощность чаще всего от 2 кВт.

Плюсы: благодаря закрытой конструкции не сжигает кислород, имеет встроенный таймер, конструкция на колесиках, долго удерживает тепло после отключения.

Минусы: тяжелый, габаритный, дольше нагревается и нагревает комнату, также долго остывает, горячая поверхность.

Тепловентиляторы

Цена на обычные модели от 700 до 1,5 тыс. грн. Принцип действия – вентилятор выдувает теплый воздух от нагревательного элемента. Обычно мощность от 2,0 до 2,5 кВт.

Плюсы: быстро греет, маленькие, легко перенести, устанавливают "стопор" для работы в опрокинутом состоянии.

Минусы: расход электроэнергии, слышен шум во время работы, пыль сгорает при попадании на нагревательный элемент и может вонять жженым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что утепление дома или квартиры к зиме следует начать с окон. Герметик можно сделать из старого пенопласта.