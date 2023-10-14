Получите очень много роскошных лилий: что нужно сделать при осенней посадке цветов
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При посадке лилий цветоводы используют одну ловкую уловку
В осенние месяцы можно высаживать разные луковичные цветы. Удачным вариантов станет лилия – красивое растение украсит любой участок.
Чтобы получить больше лилий, цветоводы при посадке прибегают к одной хитрости. Об этом пишет Телеграм-канал "Садовник".
Осенью стоит обратить на три способа посадки лилий. У каждого из типа есть свои преимущества, главное, следовать простым правилам.
Обычная посадка лилий осенью
Чтобы цветы росли мощные и высокие, то укладывайте луковицы в лунки глубиной 10-15 см. В случае глинистой почвы опытные садовники подсыпают при посадке песок. Присыпьте лилии грунтом, полейте и только после впитывания воды полностью засыпьте лунку землей.
Посадка лилий на бок
Лилии будут быстрее размножаться, если класть луковицы под углом. Таким образом побег начинает отрастать в сторону, лишь затем вверх. Растение, оказавшиеся под землей, обрастет "детками", уже спустя год вы получите много роскошных цветов.
Углубленный способ посадки лилий
Глубоко посаженным луковицам не страшен мороз и мыши. Однако у этого метода есть минус: более позднее цветение. Цветоводам нужно выкопать глубокую, до 30-40 см неширокую лунку, прорыхлить дно и поместить луковицу. После присыпать растение слоем грунта (около 10-15 см), однако полностью засыпать ямку следует весной, когда отрастет стебель.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что осенью важно защитить растения от будущих морозов. Цветоводы готовят к зиме кусты роз, чтобы те без стресса выжили в холодный сезон.