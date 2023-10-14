Успейте до первых морозов: что нужно сделать с почвой после сбора урожая

Перед началом нового сезона не забудьте об удобрениях почвы

После сбора урожая дачники начинают готовить огород к зиме. Важно уделить внимание перекапыванию, а также внести удобрения.

Чтобы подготовить почву к новому сезону, опытные дачники советуют выполнить ряд манипуляций. Об этом пишет Телеграм-канал "Садовник".

Так, для начала уберите с грядок крупные сорняки, сухую ботву, плоды и другой мусор. Рекомендуется начинать осеннюю обработку почвы вместе со сбором урожая или сразу после этого. Долго ждать не стоит, так как растительные остатки могут гнить и заражать почву болезнями.

Полезный совет дачникам: после уборки распушите грядки на глубину 3-4 см, разрушив почвенную корку. Важно успеть сделать это до наступления продолжительных холодов.

Перекопка огорода осенью

Нужно ли перекапывать огород осенью? Однозначно да, поскольку такая манипуляция минимизирует риск заражения вредителями и болезнями. Кроме того, это поможет устранить однолетние сорняки. Перекопка грядки производится на глубине примерно 15-20 см. При этом не забывайте тщательно разбивать комки и разравнивать землю. В противном случае на неровной поверхности зимой будут накапливаться снег и вода.

Удобрения почвы

До зимы позаботьтесь о подкормке. Обычно овощам нравится слабокислая почва (оптимальный показатель — от 6,0 до 7,0 рН). После осенней перекопки огородники добавляют в землю известь.

Альтернативное решение – органика. В осенний сезон вносят выдержанный навоз или компост. Достаточно одного-двух слоев. Питательные вещества насытят культуры весной, также органические компоненты улучшат глинистый и песчаный грунты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытные дачники удобряют огород осенью костной мукой. Такая подкормка снизит кислотность почвы.