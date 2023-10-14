У двух знаков Зодиака вот-вот появится свет в конце тоннеля

Что-то в их жизнях очень скоро изменится к лучшему

Третья неделя октября в 2023 году принесет массу позитивных перемен сразу для двух знаков Зодиака, — у них может закончиться тяжелый период в жизни в пользу более светлого будущего.

Речь идет про такие знаки как Лев и Водолей. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный для всех знаков Зодиака на неделю с 16 по 22 октября включительно.

Львам выпала Шестерка мечей

Эта карта говорит, что Вы оставите позади старые проблемы, обретете спокойствие и жизнь Ваша изменится к лучшему. Не игнорируйте свой внутренний голос.

Водолеям выпал перевернутый Дьявол

Обычно это плохая карта, которая говорит о страхе и ошибках, которые совершаются под его влиянием, описывает манипуляции, пороки и токсичные отношения. Однако в нашем случае карта выпала в обратной позиции, что говорит на то, что Вы наконец сможете начать изменять какую-то сферу своей жизни к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака суждено быть одинокими в октябре по картам Таро.

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