Не замерзнете, даже если захотите: хитрый трюк з пледом, который точно согреет (видео)
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Отлично заменит обычный халат
С приходом неизбежного похолодания желание проводить больше времени под теплым пледом становится все более сильным. И существует способ делать это удобнее.
Популярная блогерша @sandycorn_101 поделилась своим методом на TikTok, который позволяет уютно носить плед, и который бы не соскальзывал с плеч. Просто накидывать это одеяльце на себя многие пробовали, но это не всегда удобно, поскольку ткань, к сожалению, часто сползает при движении.
Американка Сэнди предлагает не просто накидывать плед, но еще и завязывать его концы, создавая своего рода рукава. Так плед будет оставаться на своем месте и не будет мешать.
Следует отметить, что такой трюк хорошо подходит для тонких пледов и одеял. Большие пуховые изделия не так легко сделать такими же удобными.
Этот хитрый способ позволяет наслаждаться комфортом внутри дома, но также может пригодиться и тем, кто склонен к эксцентричным выходкам, выходя за продуктами в магазин.
@sandycorn_101 Hope this helps someone 🥺 it’s super cold this winter 🥶 #lifehack #winter ♬ Calm LoFi song(882353) - S_R
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