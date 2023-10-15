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Две минуты – и готово: как быстро натереть сыр и не мучиться

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Простые способы, как мелко натереть сыр даже без терки, существуют
Простые способы, как мелко натереть сыр даже без терки, существуют. Фото rbc.ua

Как быстро натереть сыр и чем можно заменить терку

Хозяйки используют тертый сыр для приготовления многих блюд – от омлетов до вкусных запеканок. Пакеты с разнообразными натертыми сырами даже продаются в супермаркетах.

Однако покупать их совсем не обязательно, ведь существует несколько простых способов быстро натереть творог даже без терки. О них рассказывает "Редпост".

Как быстро натереть сыр

Если вы используете терку для натирания сыра, можно смазать ее сливочным или подсолнечным маслом. В таком случае сыр легко будет скользить по лезвию. Если этого дома не нашлось, можно пользоваться даже водой.

Для получения более рассыпчатой сырной стружки сыр можно поместить в морозильную камеру на 15 минут – тогда и натирать его будет легче, и стружка не будет прилипать к терке.

Если же терка неожиданно исчезла в нужный момент или ее совсем у вас нет по каким-либо причинам, измельчить сыр можно с помощью блендера или мясорубки.

Можно также измельчить сыр ножом, сперва нарезав его на тоненькие полоски, а затем мелко покрошить.

Если вы любитель сыра, рекомендуем приготовить плавленый сыр дома по рецепту "Телеграфа". После этого, вы не захотите есть магазинный.

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#Творог #Лайфхак #терка