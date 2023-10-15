Финансовый гороскоп Таро на неделю: Рыб ждет процветание, а Козерогов, - большие потери

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Третья неделя октября в 2023 году многим принесет трудности, плохое настроение и материальные потери, однако некоторые все же смогут выбраться из финансовой ямы и улучшить свои финансовые дела.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — Суд

У Вас на следующей неделе может резко измениться финансовая ситуация, скорее всего в лучшую сторону. Вас могут повысить на работе, а начатое дело может успешно закончиться. Также карта может указывать на скорый переезд.

Телец — Двойка жезлов

Перед Вами могут возникнуть трудновыполнимые профессиональные задачи, однако правильно рассчитывайте свои силы и останьтесь нейтральными, если придется делать сложный выбор и жертвовать принципами. В вопросе денег на неделе в целом будет все стабильно неплохо.

Близнецы — Туз жезлов

На неделе Вы можете получить достойное вознаграждение за свои труды, новый источник доходов или даже новую работу.

Рак — перевернутая Десятка мечей

В этом положении карта значит, что Ваше Солнце снова взойдет. После потерь и страданий Вы снова сможете встать на ноги, получите преимущество, шанс на успех и могущество.

Лев — перевернутая Шестерка мечей

В этом положении карта говорит про неразрешимость проблем, — скорее всего, дело закончится неудачей, договориться не выйдет и положение станет безвыходным. Шаг был сделан неверно, если это возможно, то попробуйте вернуться на исходные позиции.

Дева — перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта намекает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий, что приводит Вас к упадку духа и душевной пустоте.

Весы — перевернутая Пятерка мечей

Вас в скором времени может подстерегать внезапная потеря, — кошелька, работы, или просто необоснованные финансовые растраты. Возьмите себя в руки и не мешайте личную и рабочую жизнь.

Скорпион — Паж жезлов

Карта указывает, что на неделе у Вас будут благоприятные возможности для карьерного роста и решения деловых вопросов, однако воспользуетесь ли Вы ими, — зависит только от Вас.

Стрелец — Паж мечей

Ждите на этой неделе новостей, связанных с деньгами. Также карта рекомендует сесть и заняться анализом своих расходов и доходов, возможно пересмотреть свои планы, — сейчас для этого очень благоприятный момент.

Козерог — перевернутая Девятка пентаклей

В этом положении карта предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Вы можете потерять что-то, добытое большим трудом, столкнуться с предательством или мошенничеством. Будьте бдительны.

Водолей — перевернутая Четверка жезлов

Обычно это хорошая карта, но в перевернутом виде она говорит, что пока ожидать результатов Вашей работы не стоит, надо стараться работать эффективнее или сменить сферу деятельности. Хорошие новости еще будут, но не сейчас.

Рыбы — Мир

На следующей неделе Вас ждет успешное решение финансовых вопросов, процветание и изобилие. Возможно также получение наследства, смена места жительства или дальняя дорога.

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