Батареи будут всегда горячие: как их правильно развоздушить

Из батарей нужно спустить воздух, чтобы они не были прохладными зимой

С началом отопительного сезона вдруг оказывается, что радиаторы или еле теплые, или не греют вообще. В таком случае не нужно спешить звонить коммунальникам с требованием подкрутить отопление. Причиной сложившейся ситуации может быть воздушная пробка внутри батареи.

Воздушные пробки часто появляются из-за неправильно смонтированной системы отопления. Но такая проблема может возникнуть и с идеальной системой.

Как выявить воздушную пробку в батарее

Если у вас установлены панельные радиаторы, нужно проверить нижнюю и верхнюю часть конструкции. Если разница температур между верхом и низом значительна, необходимо развоздушить батарею.

В чугунных батареях при наличии пробки часть секций будут теплыми, часть — холодными. Также может быть холодным весь радиатор.

Наличие булькающего звука также может быть сигналом, что внутри есть воздух.

Как спустить воздух с батареи

Перед процедурой снимите или отодвиньте с пола ковер, если он у вас есть. Застелите пол под радиатором тряпками или одноразовыми пеленками. Под вентиляционное отверстие батареи или под кран подставьте небольшую емкость. Это нужно для того, чтобы собрать воду, которая может потечь из батареи.

Осторожно откройте верхнее вентиляционное отверстие радиатора. Вы должны услышать выход воздуха. Как только поток воздуха остановится, закройте вентиляционное отверстие.

Если у вас автономное отопление, убедитесь, что у вас отключен котел с последующей остановкой подачи и обратной воды из радиатора, пишет romstal.

Откройте специальным ключом спускник воздуха радиатора и постепенно открывайте обратку, пока вода не потечет через спускник воздуха.

Затем закройте спускник воздуха и полностью откройте подачу и обратную сторону.

В случае, если краны и вентиляционные отверстия на радиаторе не открываются, лучше обратитесь за помощью к сантехнику.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит развешивать на радиаторах мокрые полотенца. Эта привычка может навредить семейному бюджету.