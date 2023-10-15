Будет разлагаться, а не гнить: рецепт правильного компоста

Ни в коем случае не накрывайте компостную кучу пленкой

Компост представляет собой ценное природное удобрение, создаваемое путем разложения материала органического происхождения. Получение высококачественного компоста не представляет особых трудностей, при условии соблюдения нескольких простых правил.

Чтобы он не гнил, а разлагался, необходимо придерживаться нескольких советов. Они помогут огородникам правильно приготовить хорошую компостную кучу, чтобы урожай в следующем году приятно порадовал. Об этом пишет pixelinform.

Как приготовить хороший компост

Следите за тем, чтобы в компосте не накапливалось излишне большое количество мягких растительных материалов или кухонных отходов, иначе это может привести к неприятному запаху. Вместо этого добавляйте в компост солому, сухие листья, измельченный картон и тонкие веточки.

Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и достаточное содержание кислорода, нужно переворачивать компост раз в две недели. Также полезно время от времени измельчать компост лопатой.

Не покрывайте компостную кучу пленкой, поскольку она мешает поступлению воздуха, и вместо разложения компост будет гнить. Вместо этого используйте темный спанбонд.

Для ускорения процесса компостирования можно воспользоваться специальными органическими биодеструкторами. Еще одним способом ускорения процесса является полив компоста водным раствором дрожжей и сахара (одна столовая ложка сухих дрожжей и один стакан сахара на литр воды).

Ранее мы писали, что нельзя добавлять в компост. Названы запрещенные продукты для компостной ямы.