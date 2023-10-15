Абсолютно бесплатное удобрение: что рассыпать на грядке для отличных будущих урожаев

Совет на миллион

Если на вашем участке произрастает великолепное дерево грецкого ореха, вы действительно везучий человек. Помимо стабильного урожая орехов, у вас есть возможность получить абсолютно бесплатное удобрение.

Ценность этой подкормки заключается в том, что она способствует повышению содержания минералов в почве, что, безусловно, крайне важно для здорового роста растений. Об этом пишет pixelinform.

Как удобрить огород листьями грецкого ореха

Чтобы создать удобрение, необходимо собрать множество опавших листьев из орехового дерева. Для его приготовления следует сжечь собранное сырье и использовать полученный пепел для удобрения участков.

Остатки после сжигания листьев грецкого ореха можно равномерно распределить по грядкам как перед, так и после посадки культурных растений. Кроме того, золу можно добавить в компост, что только улучшит качество почвы.

В конечном итоге это удобрение будет полезным для всех, кто желает иметь густой газон, поскольку пепел снижает кислотность почвы и предоставляет необходимые питательные вещества для газонной травы.

Ранее мы писали, чем еще можно посыпать огород, чтобы получить щедрый урожай в следующем году. Это удобрение идеально для осенней поры.