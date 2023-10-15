Как избавиться от конденсата на окнах: маленькие хитрости

Справиться с повышенной влажностью в комнатах проще, чем вам кажется

В осенний сезон проблема с конденсатом на окнах обостряется. Высокий уровень влаги в комнатах может привести к плесени, но несколько простых хитростей помогут не допустить этого.

Чтобы предотвратить конденсат на окнах и плесень в доме, следуйте простым рекомендациям. Об этом пишет Express, ссылаясь на эксперта Джон Катс.

В вашем доме есть проблема с конденсатом, если за ночь окна запотевают, а утром вы обнаруживаете воду на подоконниках. Если возможности заменить вентиляционную систему нет, то обратите внимание на следующие привычки.

Как избавиться от конденсата на окнах? Утром рекомендуется вытирать конденсат бумажными полотенцами, промокните и подоконник. Также стоит протереть жалюзи, ведь и на них может появиться плесень.

Каждый день желательно открывать окна для улучшения вентиляции и снижения уровня влажности в помещении. Если на улице слишком холодно, то воспользуйтесь осушителем. Это устройство помогает собрать лишнюю влагу из воздуха. Размещать осушитель следует рядом с окнами.

Кроме того, эксперт советует включать отопление примерно на 20 минут утром, чтобы контролировать влажность в доме. Однако сначала откройте окна, чтобы обеспечить поток воздуха, а лишь затем включите отопление, чтобы окна не запотевали.

Еще одна хитрость – комнатные растения. Паутинный плющ и орхидеи помогают уменьшить влажность воздуха и минимизируют риск образования конденсата.

Ранее "Телеграф" писал, что осушитель воздуха можно сделать своими руками. Самодельный инструмент решит проблему с повышенной влажностью в доме.