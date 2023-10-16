Хитрый трюк поможет сэкономить на отоплении: что нужно сделать

Простой способ сократить счета за отопление и не замерзнуть

Счета за отопление — самая большая статья расходов на коммуналку. Многие люди в поисках экономии ищут решения, позволяющие сократить затраты на коммуналку.

Некоторые домовладельцы задумываются об отключении обогрева на ночь. Объясняется это тем, что ночью тепло не так уж и важно, так как домочадцы спят в пижамах под одеялами. Но так делать не стоит. Этот способ не поможет сэкономить, а наоборот, только увеличит счета.

Перезапуск радиаторов с нуля утром может стоить дороже, чем поддержание постоянной температуры. Повторный нагрев воды внутри батарей обходится гораздо дороже, поскольку устройство потребляет гораздо больше энергии, пытаясь снова повысить температуру. Поэтому лучше не прерывать работу обогревателя. Однако бывают исключения, когда стоит отключить отопление, например, длительное отсутствие дома или проветривание квартиры.

Лучший способ сократить счета за отопление — установить термостат на самую низкую температуру, при которой каждый чувствует себя комфортно дома. Если ваш образ жизни позволяет, рассмотрите возможность снижения этой температуры на 2–4 градуса ночью и когда дом пуст, например, в рабочее время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как полотенца могут стать причиной увеличения счетов за отопление. Оказывается, их лучше не развешивать на радиаторах зимой.