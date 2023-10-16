Неделя приготовила большие перемены сразу для двух знаков Зодиака

Некоторые перемены будут приятными, другие, — не очень

Третья неделя октября в 2023 году приготовила головокружительные перемены для представителей сразу двух знаков Зодиака, — они могут быть непростыми, но необходимыми.

Речь идет про таких знаков как Козерог и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 16 по 22 октября включительно.

Козерогам выпал Суд

Эта карта выпадает довольно редко, она предрекает единство эмоций, духа и психики, избавление от препятствий и страхов, глобальное перерождение. В скором времени Вас могут ждать какие-то серьезные перемены. Действуйте по велению сердца и совести, и все обязательно сложится хорошо.

Рыбам выпала Башня

Башня прогнозирует начало переломного этапа в Вашей жизни. Пришло время для перемен и обновления в какой-то из сфер Вашей жизни. Вам может быть непросто, но чем более открытыми для нового Вы будете, тем менее болезненным будет этот период. Перемены не остановить, так что смиритесь и расслабьтесь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане на этой неделе.