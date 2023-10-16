Как просушить куртку дома: простые правила для каждого

Пуховики нуждаются в особом внимании

Украину накрывает новая волна похолодания и непогоды. Если ваша куртка промокла от дождя или вы постирали ее из-за загрязнения, есть несколько правил, как сушить изделие.

С куртками и пальто из искусственных материалов и с искусственным наполнителем ситуация немного проще — изделие сушить надо на плечиках для одежды, чтобы оно не смялось или разложить на сушилке. Для изделий, наполненных натуральным пухом, правил больше. Пух может сбиться, а из-за неправильной стирки и сушки на светлом пуховике могут появиться разводы.

Нельзя, чтобы во время сушки на пуховик влияли сквозняки, высокая температура, солнце, обогревательные устройства. Сразу после окончания стирки нужно достать пуховик из стиральной машины, развесить в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Раскладывают его на сетчатой сушилке для белья. Карманы нужно вывернуть, а пуховик расстегнуть и расправить. Комки разрыхлить. В сухую погоду можно сушить на балконе.

Чтобы сушился пуховик быстрее, его надо часто с силой трясти, чтобы пух разбивался из комочков и разрыхлялся. Если нужно досушить пуховик срочно или высушить только какую-то часть можно воспользоваться феном на минимальном режиме. Однако сильно ускорить процесс не получится.

Как сушить пуховик феном:

пуховик развешивают

сушат с изнанки

постоянно встряхивают пуховик

используют минимальное обдувание и самый слабый режим

фен держать на расстоянии 15-20 см.

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