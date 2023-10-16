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Вытяжка на кухне засияет как новая: какие средства помогут в этом

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Доступные средства избавят от необходимости тратить много сил на уборку
Доступные средства избавят от необходимости тратить много сил на уборку. Фото redlikhmebel.ru

Эти способы помогут эффективно и надолго убрать самые сложные загрязнения на вытяжке

Регулярная очистка вытяжки на кухне является необходимой процедурой, особенно по сравнению с другими бытовыми приборами. За период эксплуатации, через вытяжную систему проходит значительное количество не самого чистого воздуха.

Жировые отложения откладываются на фильтре, воздуховодах и на лопастях мотора, что приводит к ухудшению функциональности вытяжки, созданию негигиеничных условий и появлению неприятных запахов. А отсутствие регулярного ухода может привести к поломке вытяжной системы. Как быстро и просто можно очистить вытяжку с помощью средств, что есть в каждом доме, информирует "housedsgn".

Как и чем отмыть вытяжку на кухне

Мыльно-содовый раствор

Этот способ в меру эффективный и не сильно агрессивный, поэтому подойдет для чистки стальных и алюминиевых фильтров. Суть в том, чтобы размягчить жир, и при помощи губки или щетки смыть его. Для этого необходимо набрать в емкость около двух литров горячей воды, добавить туда пол стакана соды и 2-3 столовых ложки средства для мытья посуды, хорошо перемешать. После этого необходимо поместить получившийся раствор в фильтр для вытяжки и подождать около 20 минут. Для удаления загрязнений с фильтра используйте губку. Промойте, просушите и установите фильтр назад в вытяжку.

Сода и хозяйственное мыло

Используя этот способ нужно понимать, что хозяйственное мыло поможет справиться с еще более сложными загрязнениями, поскольку оно является более агрессивным, нежели средство для мытья посуды. Поэтому, в особо запущенных случаях этот способ является вполне оправданным. Чтобы приготовить раствор, необходимо 100 г хозяйственного мыла натереть на крупной терке, добавить пол стакана соды и растворить все это в 10 литрах воды. Фильтр необходимо поместить в полученную смесь и кипятить около 15 минут. Далее достать его и удалить остатки жира губкой или щеткой. После этого промыть, просушить и установить фильтр в вытяжку.

Уксус

Этот способ является эффективным для чистки вытяжки, однако, работая с уксусом, следует соблюдать особую технику безопасности, одевая медицинскую маску и перчатки. Также необходимо вывести из комнаты детей и животным и открыть окно, обеспечив хорошую вентиляцию. Фильтр необходимо замочить в уксусе с водой в пропорции 1:1 на 10-15 минут, после чего промыть, используя губку. Просушить и установить фильтр в вытяжку, включив ее 15 минут.

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