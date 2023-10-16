Чтобы не тратиться на химчистку: как почистить натуральный или искусственный мех на капюшоне

Большинство людей имеют куртки с песцом или норкой

При ношении зимних курток возникают определенные неудобства — грязные участки у шеи и грязный мех на капюшоне. В первом случае вывести пятна довольно легко, однако во втором нужно быть осторожным, чтобы не испортить его.

Что нужно делать, чтобы правильно почистить этот участок куртки, можно узнать на сайте "Как сделать". Большинство нужных чистящих материалов можно найти дома.

Какие есть виды меха

Мех норки. В 1 литре доведенной до кипения воды растворяют 100 г рыбьего или свиного жира и 10 г мыла. После перемешивания добавляют 10 капель нашатырного спирта и охлаждают смесь до комнатной температуры (30-35 градусов). Затем смесь наносят на мех, используя кисточку.

В 1 литре доведенной до кипения воды растворяют 100 г рыбьего или свиного жира и 10 г мыла. После перемешивания добавляют 10 капель нашатырного спирта и охлаждают смесь до комнатной температуры (30-35 градусов). Затем смесь наносят на мех, используя кисточку. Мех песца. Взять на пол-литра воды одну маленькую ложку нашатыря и такие же три ложки поваренной соли, смешать. Смочить тампон из ваты в растворе и приступить аккуратно к устранению пятна. Последний этап – высушивание мехового изделия.

Взять на пол-литра воды одну маленькую ложку нашатыря и такие же три ложки поваренной соли, смешать. Смочить тампон из ваты в растворе и приступить аккуратно к устранению пятна. Последний этап – высушивание мехового изделия. Мех кролика. Смешать уксусную кислоту и перекись водорода (оба 5%). Смочить ватный тампончик и в направлении роста ворсинок обработать поверхность. По окончании чистки устранить остатки раствора, не касаясь кожаного основания вещи.

Смешать уксусную кислоту и перекись водорода (оба 5%). Смочить ватный тампончик и в направлении роста ворсинок обработать поверхность. По окончании чистки устранить остатки раствора, не касаясь кожаного основания вещи. Мех козлика. Можно почистить прохладной мыльной водой, затем протереть влажной тряпкой. После процедуры изделие высушить.

Можно почистить прохладной мыльной водой, затем протереть влажной тряпкой. После процедуры изделие высушить. Мех каракуля. Сделать светлее пожелтевший каракуль поможет перекись водорода (3-5%). Для этого развести его чайную ложку в стакане воды и накапать несколько капель нашатырного спирта.

Сделать светлее пожелтевший каракуль поможет перекись водорода (3-5%). Для этого развести его чайную ложку в стакане воды и накапать несколько капель нашатырного спирта. Мех бобра и выдры. Для чистки меховое изделие нужно положить на чистую горизонтальную поверхность и посыпать поверх горячий песок. Затем протереть аккуратно ладонью. Грязный песок встряхнуть и снова насыпать чистый. Так поступать несколько раз.

Чем можно почистить темный мех

Для этого понадобятся обычные отруби или грецкие орехи.

Отруби нужно греть в духовом шкафу до 60-70 градусов. Затем осторожно втирать их в мешок, собирая всю грязь, а затем вещь встряхнуть.

Орехи измельчить и полученный порошок завязать в марлевую ткань и сложить в 2 раза. Таким тампоном протереть мех по направлению ворсинок. Масло ореха хорошо питает ворс, придавая живой и эффектный блеск. По окончании чистки изделие зачесайте специальной щеткой из щетины.

Чем можно почистить светлый мех

Белый мехможно почистить с помощью талька, крахмала или манки.

Насыпать на загрязненный участок, мягкой щеткой распределить очистное по ворсу. Встряхнуть одежду, чтобы убрать остатки выбранного средства. Делать так нужно несколько раз, пока тальк, крахмал или манка не перестанут темнеть.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как влажную обувь можно высушить буквально за полчаса.