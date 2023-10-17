Сантехника вызывать не придется: как легко справиться с засором в раковине
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Все, что нужно для прочистки труб, найдется на каждой кухне
С проблемой засора раковины на кухне может столкнуться каждая хозяйка, и поэтому знания, что делать в такой ситуации, точно не помешают. Проблема может состоять еще в том, что хороший специалист не сможет прийти в нужный момент.
Однако прочистить трубы можно и с помощью подручных средств, которые есть на каждой кухне. Это не только быстро, но и экономно, информируют "Белновости".
Как быстро избавиться от засора в раковине
Если ваши трубы из пластика, можно попробовать справится с засором с помощью самого элементарного метода – горячей воды. Для этого необходимо медленно влить в слив восемь стаканов кипятка. После этого, нужно подождать два часа и повторить процедуру. Скорее всего, проблема будет решена.
Но, если нет, необходимо наколотить содово-солевой "коктейль". Для этого необходимо взять стакан соды и стакан соли и по очереди всыпать их в слив. После этого необходимо влить четыре стакана горячей воды, прикрыть слив и подождать около 10 минут. Потом нужно влить еще 4 стакана горячей воды. Такой метод безопасен даже для труб из пластика.
А чтобы очистить микроволновку от загрязнений можно использовать средства, что есть в каждом доме. Эти методы помогут справиться как со средними, так и с сильными загрязнениями.