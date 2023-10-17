Сразу у четырех знаков Зодиака станет лучше с финансами на этой неделе
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Деньги могут прийти неожиданно
Третья неделя октября в 2023 году будет благосклонна в финансовом плане для представителей сразу четырех знаков Зодиака, — их могут ждать успешные проекты, удача в работе и финансовые поступления.
Речь идет про таких знаков как Овен, Близнецы, Рак и Рыбы. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 октября включительно.
Овнам выпал Суд
Эта карта говорит, что у Вас скоро может резко измениться ситуация с финансами, при этом перемены эти скорее всего будут положительными. Начатые дела будут закончены успешно, может случиться повышение на работе или переезд.
Близнецам выпал Туз жезлов
Вас в ближайшем времени может ждать достойное вознаграждение, новые источники доходов или даже получение новой работы.
Ракам выпала перевернутая Десятка мечей
В обычном положении это плохая карта, однако тут она выпала перевернутой, что указывает на то, что Вы сможете выбраться из кризиса и начнете вставать на ноги.
Рыбам выпал Мир
Вас ждет успешное решение финансовых вопросов, процветание и изобилие. Возможно также получение наследства, смена места жительства или дальняя дорога.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое простое упражнение может снизить риск сердечных болезней сразу на 20%.