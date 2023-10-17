Сразу у четырех знаков Зодиака станет лучше с финансами на этой неделе

Деньги могут прийти неожиданно

Третья неделя октября в 2023 году будет благосклонна в финансовом плане для представителей сразу четырех знаков Зодиака, — их могут ждать успешные проекты, удача в работе и финансовые поступления.

Речь идет про таких знаков как Овен, Близнецы, Рак и Рыбы. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 октября включительно.

Овнам выпал Суд

Эта карта говорит, что у Вас скоро может резко измениться ситуация с финансами, при этом перемены эти скорее всего будут положительными. Начатые дела будут закончены успешно, может случиться повышение на работе или переезд.

Близнецам выпал Туз жезлов

Вас в ближайшем времени может ждать достойное вознаграждение, новые источники доходов или даже получение новой работы.

Ракам выпала перевернутая Десятка мечей

В обычном положении это плохая карта, однако тут она выпала перевернутой, что указывает на то, что Вы сможете выбраться из кризиса и начнете вставать на ноги.

Рыбам выпал Мир

Вас ждет успешное решение финансовых вопросов, процветание и изобилие. Возможно также получение наследства, смена места жительства или дальняя дорога.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое простое упражнение может снизить риск сердечных болезней сразу на 20%.