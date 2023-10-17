Мыши и не сунутся к вам на участок: пять растений, чтобы отвадить грызунов

Справиться с грызунами можно без химических репеллентов

Вредители могут стать настоящей проблемой на дачном участке. Нередко во дворе заглядывают мыши, однако от них легко избавиться без использования агрессивных химикатов.

Чтобы отпугнуть мышей от двора, сада и дома, высадите пять растений. Об этом говорится в материале Best Life.

Перечная мята

Мята отпугивает не только грызунов, а и комаров, клещей, пауков и тараканов. Аромат этого растения мыши ненавидят, а их обоняние сбивается из-за сильного запаха.

Лаванда

Не менее неприятным для мышей является аромат лаванды. Стойкий запах сбивает мышей и мешает им общаться друг с другом и ориентироваться на местности. Наиболее сильным аромат лаванды будет, если высадить траву в солнечном месте.

Лаванда поможет отпугнуть мышей

Нарцисс

Нарциссы содержат алкалоиды, грызуны находят их непривлекательными. Чудесные цветы создадут отличный барьер от мышей и других вредителей.

Котовник кошачий

Уникальный химический состав этого растения отпугивает мышей. Размещать эту культуру можно вокруг двора, чтобы грызуны и не сунулись.

Бархатцы

Это не только красивые цветы, а и отличное средство против мышей. Вредители ненавидят резкий запах листьев и стеблей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как справиться с другими вредителями на дачном участке. Против вездесущих слизней найдется эффективный метод.