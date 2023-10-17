Пять способов подготовить квартиру к зиме: простые и дешевые лайфхаки

Решить некоторые частые проблемы можно с помощью копеечных средств

Обогреватели могут помочь нагреть квартиру или дом быстрее, однако не удержат тепло внутри помещения. Жилье, особенно старое, следует утеплять, чтобы избавиться от сквозняков и улучшить его изоляцию.

Поскольку утепление процесс обычно дорогостоящий и длительный, есть немало лайфхаков, как сделать квартиру теплее и уютнее с меньшим затратами и быстрее. Они могут повлиять на температуру в помещении в долгосрочной перспективе.

5 лайфхаков для дома на зиму:

Положите лист фольги к стене за батареей или радиатором отопления, и он отбивает тепло обратно в комнату и стена не поглощает его.

к стене за батареей или радиатором отопления, и он отбивает тепло обратно в комнату и стена не поглощает его. Используйте трубную изоляцию, чтобы заполнить щели под дверью и остановить сквозняки.

Трубную изоляцию можно приклеить на двухсторонний скотч

Изоляция для окон – толстая пленка с пузырьками. И свет пропускает, и тепло удержит. "Телеграф" рассказывал, как это сделать с помощью воды и пленки.

– толстая пленка с пузырьками. И свет пропускает, и тепло удержит. "Телеграф" рассказывал, как это сделать с помощью воды и пленки. Горячий душ при открытой двери согреет и увлажнит ваш дом.

Одна из проблем зимы – лужи грязи в коридоре. Они могут не только намочить ноги, но и испачкать напольное покрытие. Бороться с этим можно с помощью стильного места для стекания грязи – его делают из старого подноса и камней. Просушить обувь снаружи становится проще, ведь так сохнут сразу и подошвы.

Место для сушки обуви

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от конденсата на окнах и стенах и избежать образования плесени. Также стоит подумать об утеплении других мест в доме, в частности бойлера, что позволит сэкономить на электроэнергии.