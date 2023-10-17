Дышать станет легче: какие комнатные растения очистят воздух в доме

Некоторые комнатные цветы приносят не только красоту, но и пользу

При правильном выборе растения для дома можно предотвратить появление плесени и улучшить качество воздуха. Высадите особые комнатные цветы в комнате – и дышать станет легче.

Стоит знать о девяти комнатных растениях, которые очищают воздух в доме. Об этом говорится в материале Best Life.

Сансевиерия трехполосная

Тещин язык — выносливое растение, хорошо растет при слабом свете и требует минимум воды. Полезное свойство змеиного цветка состоит в том, что он очищает воздух.

Хлорофитум хохлатый

Пышный цветок в доме любит непрямой свет и хорошо дренированную почву. Паутинное растение – природный очиститель воздуха, к тому же, не является токсичным для домашних питомцев.

Английский плющ

Вьющееся комнатное растение чудесно нейтрализует токсичные химические вещества и табачный дым. Цветок предпочитает влажную среду и среднее освещение, однако детей, котов и собак от него стоит держать подальше.

Английский плющ очистит воздух

Спатифиллум

Лилия мира удаляет из воздуха вредные элементы. Плюс в том, что комнатный цветок не требует особого ухода. Растению лишь понадобится непрямой свет и регулярный полив.

Эпипремнум золотистый

Пышная лиана удаляет из воздуха формальдегид, бензол и трихлорэтилен, тем самым улучшая качество воздуха и уменьшая количество вредных токсинов в вашем доме. За цветком несложно ухаживать.

Фикус

Смело ставьте популярный цветок в углу комнаты. Помимо красивого внешнего вида, растение обладает способностью очищать воздух. Обеспечьте фикус солнцем и влажной почвой.

Фикус не только украсит дом, но и улучшит качество воздуха

Драцена

Существует много видов этого комнатного растения. Цветок – идеальное решение, если вы стремитесь улучшить воздух в жилище. Однако не забывайте, что сок драцены ядовитый для домашних животных.

Хризантема

Цветущие растения помогут очистить воздуха. Немаловажно, что растение не требует солнечного света и частого полива.

Гербера

Цветок украсит ваш дом, а заодно улучшит качество воздуха. Позаботьтесь, что растение получало яркий свет и не сохло.

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