В доме мгновенно потеплеет: четыре гениальных трюка

В холодное время года выбирайте правильные шторы

С приближением зимы домовладельцы начинают искать способы утепления дома. Даже небольшие изменения помогут повысить температуру в жилых помещениях.

Чтобы в доме стало теплее, обратите внимание на четыре хитрости. О простых лайфхаках пишет Express.

Замените шторы

Зимой лучше повести плотные шторы длиной до пола. Так вы уменьшите попадание холодного воздуха в дом. Занавески защитят не только окна, а и могут служить барьером от "минуса" в более прохладных частях дома (вход в гараж, входные двери).

Закройте замочные скважины и почтовые ящики

Тепло может просочиться через замочную скважину старой входной двери, а также через почтовый ящик, поэтому рекомендуется закрыть их. Кроме того, проверьте резиновое уплотнение двери, чтобы оно было в порядке.

Используйте мягкие материалы

Ковры – простой способ утеплить пол в комнате. Да и вашим ногам будет приятнее наступать на мягкую, чем деревянную поверхность или плитку. Не лишним будет размещение защиты от сквозняков у двери, обычно это представляет собой длинные подушки.

Трюк с батареей

Попробуйте изолировать радиатор, чтобы он не отдавал большую часть тепла стенам. Для этого разместите отражающую фольгу за батареей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать хороший обогреватель для дома. Стоит учесть все плюсы и минусы.